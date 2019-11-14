Bütçe Maratonu Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı kapsamında, bugün, Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

UBP Milletvekili Sunat Atun’un Başkanlık ettiği Komite, saat 10.45’te toplandı. Komite toplantısında ilk olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 254 milyon 622 bin 900 TL’lik bütçesi ele alınıyor.

14/11/2019 12:58