Bütçe maratonu sürüyor

Komite, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdürüyor

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13/01/2021

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Bütçe maratonu sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdürüyor, 

Komitede dün Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar, Milli Eğitim ve Kültür ile Turizm ve Çevre Bakanlığı görüşülerek onaylandı… Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri çerçevesinde bugün de, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerini ele alacak…

13/01/2021 08:43
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TAGS: bütçe maraotunu, meclis, komite, haberkıbrıs,
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