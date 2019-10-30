Bütçede yüzde 11.78’lik bir artış yapıldı

Bakanlar Kurulu, 8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün saat 14.10 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı 18.00 sıralarında tamamlandı.

Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 4 saat süren toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, bugünkü toplantıda alınan kararlar hakkında basını bilgilendirdi.

Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun 8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladığını açıkladı.

Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı başında Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili detaylı bilgi verdiklerini belirterek, bunun ertesinde tasarının onaylandığını söyledi.

BÜTÇEDE YÜZDE 11.78’LİK BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU

Bütçenin büyüklüğü itibarıyla yüzde 11.78’lik bir artışın söz konusu olduğunu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın 8 Milyar 814 milyon TL tutarında düzenlendiğine dikkat çeken Özersay, Maliye Bakanlığı bürokratlarının verdiği bilgiye göre 2019 yılının bütçe açığının 851 milyon TL olarak öngörüldüğünü, ancak 197 milyon 723 bin TL’ye düşürülmüş durumda olduğunu kaydetti.

Dolayısı ile geçen yıl yapılan bütçede öngörülen 851 milyon TL’lik bütçe açığının, gerçekleşme itibarı ile yaklaşık 200 milyon TL civarında olacağını belirten Özersay, geçen süre zarfında hükümetleri döneminde yerel gelirlerde ve tahsilatta önemli bir artış sağlandığını kaydetti.

BÜTÇENİN YÜZDE 78.68’İ PERSONEL GİDERLERİ İÇİN AYRILDI

Özellikle mahalli gelirlerde bir artış olduğunu belirten Özersay, personel giderleri itibarıyla son derece yüksek bir oranın söz konusu olduğunu, bütçenin yüzde 78.68’inin personel giderleri için ayrıldığını söyledi.

30/10/2019 21:05