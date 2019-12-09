Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Genel Kurulda yarın Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı bütçeleri ele alınacak.

CTP milletvekili Erkut Şahali , hükümetin, sabah bütçe görüşmeleri sırasında yapılan eleştirilerden ve yorumlardan yaralanacağını söylediğini kaydederek, böyle bir niyet varsa değişikliğin bu görüşmelerde yapılabileceğini anlattı.

Şahali, gümrük otomasyon sisteminin hayata geçmesinin önemine işaret etti.

AKSA konusunda Sayıştay’ın rapor hazırlamasının önemli olduğunu söyleyen Şahali, bu konuda Bakanlar Kurulu’nun yetki sahibi olmadığını kaydetti.

İlgili muafiyet kararından derhal geri dönülmesi gerektiğini belirten Şahali yasanın ortada olduğunu anlattı.

Şahali TC KKTC arasındaki ekonomik ve mali ilişki konusuna da değinerek, hükümetin TC ile imzaladığı anlaşma kapsamındaki para akışının ne noktada olduğunu sordu.

Şahali, döviz kurlarındaki değişimle ilgili Başbakan Ersin Tatar’ın sabahki sözlerini eleştirdi.

Başbakan Ersin Tatar da, kendisi Meclis salonunda olmasa dahi odalardaki televizyonlardan konuşulanları takip ettiğini söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokole değinen Tatar, kendilerinden önce protokolün neden imzalanmadığı gibi bir polemiğe girmediğini dile getirdi.

E-devlet, otomasyon projesi gibi adımlarla gelirlerin artmasının öngörüldüğünü anlatan Tatar, planlanan adımların bu gelirle gerçekleştirilebileceğini düşündüğünü anlattı.

Makro dengeleri korumak, iş dünyasını cesaretlendirmek, ekonomide büyüme sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Tatar, sorulan tüm sorulara da cevap verebileceklerini anlattı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Başbakan Tatar’ın hükümete gelmeden önceki Meclis konuşmalarına işaret etti.

Erhürman, Tatar’ın o dönemde ifade ettiklerinin şu anki hükümet için de geçerli olduğunu anlattı. Tatar’ın hükümete gelince 3 yıllık protokol imzalayacaklarını ve para akışının “gürül gürül” hemen başlayacağını söylediğini dile getiren Erhürman, durumun bundan çok farklı olduğunu söyledi.

Erhürman resmi rakamlara bakıldığında öngörülerin gerçekleşmeyeceğinin görülebileceğini söyledi.

Erhürman, ülkedeki siyasetin rotasının “Türkiye’den parayı en iyi ben alırım” üzerinden değil “nasıl yaparız da kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi kurarız” düşüncesi üzerinden kurulması gerektiğini anlattı.

Erhürman dövizdeki hareketliliğin ciddiye alınmaması halinde de sonraki yılın öngörülerinin geçerli olmayacağını dile getirdi.

Erhürman, akaryakıt fiyatlarına şu tarihe kadar zam yapmayacağım gibi açıklamaların nasıl yapılabildiğini bilmediğini de söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da, Erhürman tutanakları okusa da o dönem söylemek istediğinin “Mayıs’a kadar imzalayamadınız” olduğunu söyledi.

Bu konuşmayı bir sene önce Aralık ayında yaptığını ve olayların nereye gittiğini görüyor olduklarını dile getiren Tatar “Bizde benzer bir durum yoktur. Çünkü siz denk bütçeyi konuşurken buraya 1,4 milyar TL bütçe açığı koydunuz. Bu büyük bir tepki yarattı” diye konuştu.

Tatar, kendi dönemlerinde olumlu gelişmeler olduğu, temaslarda ters bir durum olmadığı için 2020 protokol taslağının imzalanmasını beklediklerini kaydetti.

Tatar’ın konuşması sırasında Meclis’te karşılıklı atışmalar yaşandı.

Tatar, Erhürman’a “sizin döneminizde bütçe açıkları patladı. Bizim dönemimizde bütçe açıkları kontrol altına alınmıştır” dedi.

Erhürman’la karşılıklı atışmaları sırasında Başbakan Tatar, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman’a birkaç kez “Neyin peşindesin sen?” diye sordu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, muhalefetin görevinin sorgulamak olduğunu ancak yapılanların da hakkını vermek gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu, tüm konuşmacılara teşekkür ederek, herkesin hedefinin daha müreffeh bir noktaya gelmek olduğunu dile getirdi.

Devletin alacaklarının tahsil edilmesi için çeşitli adımlar attıklarını söyleyen Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla birlikte devlet alacaklarının peşinde olduklarını kaydetti.

Ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çalışmak gerektiğini anlatan Amcaoğlu “hepimizin gailesi en iyisini yapabilmek ama 3 yıllık protokoller nezdinde yapılmayan yapılamayanlar da ortadadır” dedi.

“Haklısınız bu ülke bu garabet durumdan kurtulmalıdır” diyen Amcaoğlu “biz sizden daha iyi yaptık demiyoruz ama en azından Maliye Bakanlığının dinamiklerini yerine oturttuk” diye konuştu.

AKSA konusunda, ithal edilen jeneratörle ilgili yanlış işlem sebebiyle kınama cezası bulunduğunu söyleyen Amcaoğlu “hiç merak etmeyin özellikle devletin haklarına halel getirilmesi söz konusuysa en az sizin kadar hassasım” dedi.

Konuşmaların ardından tasarının bütünü madde madde görüşülerek oyçokluğuyla kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri kapsamında yarın Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı bütçeleri ele alınacak.

09/12/2019 20:09