Bütçenin üçte biri maaşlara

Toplam 7 Milyar 705 milyon TL olan KKTC 2019 Bütçesi, Meclis Bütçe Komitesi'nde görüşülmeye başlandı. Ortaya konan rakamlar maliyenin acı tablosunu gözler önüne serdi.

2019 bütçesinde personel giderleri için 2 milyar 645 milyon 211 bin TL ayrıldı. Ek mesai ödemelerinin ise bu yıl sonunda 153 milyon TL ulaşacağı açıklandı

Devletin bankalardan borçlandığı faiz giderleri için 2019’da 230 milyon TL pay ayrılırken TC yardımları ise 695 milyon olarak belirlendi