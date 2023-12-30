Bütçenize sadık kalarak alışveriş yapma tüyoları

Alışveriş yaparken planlı olmak ve ya belirli kriterlere dikkat etmek, akıllı bir alışveriş yapmanız sağlayacaktır. Bu da bütçenizi korumanıza yardımcı olacaktır.



İNDİRİMLERİ TAKİP EDİN

Bütçenizi korumanın ilk yolu neyi ne zaman alacağınıza yönelik bir planlama yapmaktır. Örneğin marketlerin haftanın belirli günlerinde yaptığı indirimleri takip edebilirsiniz ya da kıyafet alışverişlerinizi indirim dönemlerine denk getirebilirsiniz.

FİYAT ARAŞTIRMASI YAPIN

Akıllı alışverişin ikinci adımı, satın almak istediğiniz ürünün özelliklerini belirleyip fiyat araştırması yapmaktır. Bu sebeple almak istediğiniz ürünün fiyatını varsa farklı mağazalarda ya da internet üzerinden araştırın.

KREDİ KARTI KULLANIMINA DİKKAT EDİN

Amaçsız alışverişten vazgeçin. İhtiyacınız olmayan şeyleri almamaya özen gösterin. Böylece gereksiz harcama yapmayıp bütçenize katkı sağlayabileceksiniz.



Alışveriş yaparken kredi kartı kullanırken dikkat edin. Kredi kartı kullanmadığınız zaman bütçenizi aşmayacak ve o doğrultuda bir harcama yapmış olacaksınız.



Özellikle market alışverişlerinizi belirli bir bütçe ile aylık ya da haftalık olarak yapabilirsiniz. Böylece her markete gittiğinizde bir şeyler almayacak ya da ihtiyacınız olmayan ürünlere para vermeyeceksiniz.