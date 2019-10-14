Bütün gözler Kraliçe Elizabeth'teydi... O detay dikkat çekti

Birleşik Krallık'ı 67 yıldır yöneten Kraliçe Elizabeth bugün parlamentonun açılış konuşmasını yaptı. İngiltere Başbakanı Johnson'ın planlarına göre 17 gün içerisinde Avrupa Birliği'nden ayrılacak ulusu için, "Hükümetin önceliği, İngiltere'nin AB'den 31 Ekim'de ayrılması" diyen Kraliçe Elizabeth'in tacını kafasına takmaması dikkat çekti.

Kraliçe II. Elizabeth bugün İngiliz parlamentosunun yeni dönem açılışı kapsamında konuştu. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılış sürecini gündeme getiren Kraliçe Elizabeth, “Hükümetin önceliği, İngiltere’nin AB’den 31 Ekim’de ayrılması. AB ile dostluk çerçevesinde serbest ticaret temelinde bir partnerlik kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Fakat Kraliçe II. Elizabeth’in bu konuşmasından ziyade yerel basının dikkatini başka bir detay çekti… Açılış konuşmasının gerçekleştiği törende Kraliçe’nin 1.13 kilogram ağırlığındaki tacı takmaması İngiltere’nin gündemine oturdu. Kraliçei büyük ve şaşalı tacı takmak yerine daha zarif bir taç taktı. Heybetli taç ise Kraliçe’nin sağ tarafında bir yastığın üzerinde muhafaza edildi.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, “Bu karar Kraliçe ile ilgili tartışmaları alevlendirdi. Bazıları, Kraliçe Elizabeth’in yaşı dolayısıyla tacı takmadığını öne sürdü” yorumunu yaptı. Kraliçe daha önce sadece bir kez daha tacı giymemeyi tercih etmişti. Kraliçe 2017’de gerçekleşen törende yine daha sade ve hafif tacı tercih etmişti.

14/10/2019 22:01