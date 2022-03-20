BÜY Başkanı Ertay'dan Lefke Kulübüne tepki

Lefke ile Baf Ülkü Yurdu U15 takımları arasında oynanan maç sırasında yaşanan olaylarla ilgili BÜY Başkanı Ahmet Ertay açıklama yaptı.

Ertay, Lefke Kulübünü kınadı. Açıklama şöyle, "19 Mart 2022 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadında, Lefke ve Baf Ülkü Yurdu U-15 (15 yaş altı) takımları arasında saat 14:30’da oynanacak maça gitmem, her zamanki gibi futbolcularımın yanında olmam, herhalde benim bir başkan olarak en doğal hakkım ve görevimdir.

Fakat daha birkaç gün öncesinde, eski yöneticilerimizden olan bir arkadaşımıza, Doğancı futbolcusu ve kaptanı, aynı zamanda Lefke Altyapı Hocası olan Azmi Coşkun’un Baf Ülkü Yurdu Başkanı olarak benim maça gitmem halinde beni döveceklerini söylemesi beni üzmüştü.

Maçın başlama düdüğünden itibaren, Lefke taraftarının sahadaki 13-15 yaşındaki çocuklarımıza ve ailelerine küfür edip ağıza alınmayacak argo kelimelerin kullanılması ve maçın sonlarına doğru, Baf Ülkü Yurdu Kulüp Başkanı olarak şahsıma karşı ağıza alınmayacak kelimelerin kullanılmasından sonra, Lefke seyircisine doğru yürüyüp “13-15 yaşındaki çocuklara ve ailelerine küfür ederek ve onlara karşı argo kelimeler kullanarak bu çocuklara bu şekilde mi örnek olacağız? Bu şekilde mi çocukları topluma kazandıracağız?” şeklinde ifadelerde bulundum.

Bunun üzerine Lefke seyircisinin ağıza alınmayacak kelimeler kullanarak üstüme yürümeleri ve Azmi Coşkun’un omuzumdan tutarak tribünden beni aşağı itmesi beni çok üzmüştür. Aynı zamanda bir facianın eşiğinden dönülmüştür.

Baf Ülkü Yurdu Başkanı, Yönetimi ve Camiası olarak yaşanan bu olayları şiddetle kınıyoruz.

Temennimiz bu gibi olayların son bulması ve sahalarımızda bir daha yaşanmamasıdır."

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20/03/2022 21:14