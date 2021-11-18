Büyük Anadolu Hotel ve Civarına 3 Saat Elektrik Verilemeyecek
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği, yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Büyük Anadolu Hotel ve civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
18/11/2021
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği, yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Büyük Anadolu Hotel ve civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Büyük Anadolu Hotel ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.