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'Büyük Av', 27 Ekim'de Başlıyor!

 “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü”’ uyarınca Büyük Av mevsimi,  27 Ekim’de  başlıyor.

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16/10/2019

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'Büyük Av', 27 Ekim'de Başlıyor!

 “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü”’ uyarınca Büyük Av mevsimi,  27 Ekim’de  başlayıp, 5 Ocak 2020’de  sona erecek.

Tüzüğe göre, Büyük Av günleri 3, 10, 17, 24 Kasım  ile 1, 8, 15, 22, ve 29 Aralık 2019  ve 5 Ocak 2020 tarihleri olmak üzere toplam 11 pazar  olacak.


Cikla Avı ise 12 Ocak - 4 Mart tarihleri arasında Çarşamba- Pazar toplamda 16 gün olarak Av- HaritalarIyle birlikte Bakanlar Kurulu'nda onaylandığı bildirildi.
Yarın ,Resmi gazetede yayınlandıktan sonra haritalar baskıya verilip ilerleyen günlerde dağıtılacağı açıklandı.
 

16/10/2019 14:19
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TAGS: büyük av, haber, kıbrıs, ince av
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