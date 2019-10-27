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Büyük av başladı

Avcılar, toplam 11 av günü avlanabilecek

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27/10/2019

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Büyük av başladı

Büyük Av Mevsimi bugün başladı.

Avcılar, bugünden başlayarak, 5 Ocak 2020 tarihine kadar tümü Pazar günleri olmak üzere toplam 11 av günü avlanabilecek.

Birinci İnce Av Mevsimi (Cikla Avı) de 12 Ocak – 4 Mart 2020 tarihleri arasında Pazar ve Çarşamba günleri olmak üzere toplam 16 gün olarak belirlendi.

Avcılık Federasyonu tarafından akıllı cep telefonlarında geçen yıl hizmete giren ‘Av Haritası Uygulaması’ da güncellendi. Bu uygulama ile avcılar, “açık bölgede mi? kapalı bölgede mi?” olduğunu daha kolay bir şekilde öğrenebilecek.

27/10/2019 09:31
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TAGS: av, av mevsimi, büyük av
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