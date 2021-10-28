Büyük Av Başlıyor

Büyük Av pazar günü başlıyor. 2 Ocak 2022 tarihine kadar toplam 10 gün sürecek Büyük Av sezonu boyunca ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağan avlanabilecek.

Avcılık Federasyonu’ndan elde edilen bilgiye göre, 31 Ekim; 7, 14, 21, 28 Kasım; 5, 12, 19, 26 Aralık ve 2 Ocak 2022’de olmak üzere toplam 10 gün avlanma yapılacak.

Pazar günü başlayacak Büyük Av sezonunda avcıların avlayabilecekleri av hayvanları, uymaları gereken kurallar ile hangi bölgelerin avlanmaya açık ve kapalı olduğunun, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan av haritasında belirtildi.

Güneşin batışı ile doğuşu arasında, baraj ve göletlere en az 500 metre, meskun mahallere en az 250 metre uzakta avlanılabilecek.

Motorlu araçtan ateş etmemek gerektiğine dikkat çekilirken, yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında av yapmak yasak. Avcılar en fazla 3 köpekle av faaliyeti yapabilecek. Av hayvanlarının dışında başka bir hedefe ateş etmek ise yasak.

Polis Basın Subaylığı’nın konuya ilişkin açıklamadasında, uyulması gereken diğer kurallar şöyle sıralandı:

“-Ava gidilen motorlu araçla, en yakın toprak ya da asfalt yola 50 metre mesafeden daha fazla arazi içine girilemez, 50 metre mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidilir. Araçlar ava kapalı bölgelere park edilemez.

-Salon araçlar ile arkası açık veya kapalı van ve pick-up tipi araçlar dışında, traktör ve biçerdöver dahil, hiçbir tarım aracında, kamyon dahil hiçbir iş aracında ve ATV’de av tüfeği bulundurulamaz, taşınamaz. Bu araçlar av amaçlı kullanılamaz.

-Kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsü, kamuya açık bir şekilde, sosyal medya dahil, hiçbir yayın organında sergilenemez ve yayınlanamaz.

-Avcıların, av günlerinde sabah saat 04.00’dan önce ve akşam 19.00’dan sonra toprak yollara silahlı olarak girmeleri yasak.

-Av tüfekleri, kırık iki parça halinde, kılıf veya kutu içerisinde, bagajsız araçlarda da yine kırık iki parça olarak, kılıf veya kutuda, kabinde veya yük kısmında taşınır. Kabin içinde veya bagajda, kırık iki parça olsa bile kılıf veya kutu dışında av tüfeği taşınamaz.

-Adlarına kayıtlı ateşli silah kayıt belgesi, geçerli tasarruf ve avlanma ruhsatı olmaksızın ateşli silah tasarruf edip taşımak ve aynı zamanda avlanmak suç.

-GKRY menşeli fişekleri tasarruf etmek ve bu tür fişeklerle avlanmak suç.

-Av ruhsatı alan bir kişi, hiçbir av döneminde saat 00.00’dan önce, kaymakamlıktan özel izin almadan silahını evden çıkarması ve aracında taşıması suç.”

AV HAYVANLARI

Av günlerinde ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağan avlanılabileceği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Bir avcı, büyük av mevsiminde her av günü için, yukarıda belirtilen hayvanlardan toplamda en fazla 40 adet olmak üzere, en fazla; 1 adet tavşan, 5 adet keklik veya turaç, 8 adet çulluk, 5 adet sülün, 8 adet fassa, 20 adet cikla avlayabilir.”

“TÜM BÖLGELERDE KONTROLLER YAPILACAK, KURALLARA UYMAYANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEME GİDİLECEK”

Pazar günü başlayacak 2021 yılı Büyük Av sezonu nedeniyle tüm bölgelerde avcı kontrollerinin yapılacağı vurgulanan polis açıklamasında, belirtilen kurallara uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, tüm avcılar, yasalara uymaya ve av haritasında ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu bir şekilde avlanmaya davet edilerek, kazasız bir av sezonu geçirilmesi temenni edildi.

Bu habere tepkiniz:



28/10/2021 16:32