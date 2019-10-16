Büyük Av Başlıyor

Büyük Av mevsimi, 27 Ekim’de başlayıp, 5 Ocak 2020’de sona erecek.

Büyük Av günleri 3, 10, 17, 24 Kasım ile 1, 8, 15, 22, ve 29 Aralık 2019 ve 5 Ocak 2020 tarihleri olmak üzere toplam 11 pazar olacak.

Cikla Avı ise 12 Ocak - 4 Mart tarihleri arasında Çarşamba- Pazar toplamda 16 gün olarak Av Haritalarıyle birlikte Bakanlar Kurulu'nda onaylandığı bildirildi.

Yarın, Resmi gazetede yayınlandıktan sonra haritalar baskıya verilip ilerleyen günlerde dağıtılacağı açıklandı.

16/10/2019 17:04