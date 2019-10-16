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Büyük Av Başlıyor

Av tarihleri açıklandı

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16/10/2019

Av haritası ileriki günlerde yayınlanacak

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Büyük Av Başlıyor

 Büyük Av mevsimi,  27 Ekim’de  başlayıp, 5 Ocak 2020’de  sona erecek.

 Büyük Av günleri 3, 10, 17, 24 Kasım  ile 1, 8, 15, 22, ve 29 Aralık 2019  ve 5 Ocak 2020 tarihleri olmak üzere toplam 11 pazar  olacak.

Cikla Avı ise 12 Ocak - 4 Mart tarihleri arasında Çarşamba- Pazar toplamda 16 gün olarak Av Haritalarıyle birlikte Bakanlar Kurulu'nda onaylandığı bildirildi.

Yarın, Resmi gazetede yayınlandıktan sonra haritalar baskıya verilip ilerleyen günlerde dağıtılacağı açıklandı.

16/10/2019 17:04
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TAGS: büyük av, av tarihleri
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