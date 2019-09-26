Büyük Baş Hayvan Düşük Zararı Ödendi

Fon’dan yapılan açıklamaya göre, Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırıldığı kaydedilerek, hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekleri ifade edildi.

26/09/2019 16:16