Büyük Baş Hayvan Düşük Zararı Ödendi
Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ağustos ayına ait büyük baş hayvan düşük zararı olan toplam 105 üreticiye 67 bin 680 TL. tazminat ödendiğini açıkladı.
26/09/2019
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Fon’dan yapılan açıklamaya göre, Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırıldığı kaydedilerek, hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekleri ifade edildi.