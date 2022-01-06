Büyük beyaz köpekbalığını kim ısırdı?

Meksika kıyısı açıklarında fotoğraflanan bir büyük beyaz köpekbalığınıdaki dev ısırık izi, birçok kişinin okyanusun en büyük yırtıcılarından birinin sırtında iz bırakacak kadar büyük yaratığın ne olduğunu merak etmesine yol açtı.

Fotoğrafçı, film yapımcısı ve köpekbalığı korumacısı Jalil Najafov, 2019'da arkadaşlarıyla birlikte Meksika'nın kıyı sularını keşfederken grup, teknelerinin yakınında yüzen büyük beyaz köpekbalığını görmüştü. Köpekbalığını seyretmek için toplanan grup, hayvanın yan tarafındaki devasa ısırık izini fark etmişti.

Najafov, CNN Travel'a yaptığı açıklamada, ısırığı görünce GoPro'sunu kaptığını ve köpekbalığının daha iyi çekebilmek için suya atladığını söyledi.

Ne yazık ki geziden sonra hafıza kartını kaybeden Najafov fotoğrafları ancak yakın zamanda kurtardı. Najafov, fotoğrafları geçen ay Instagram hesabında paylaştı.

Fotoğrafçı, "Yıllardır köpekbalıkları ve onlarla ilgili içerikler üzerine çalışıyorum, bu alanda çok fazla deneyim sahibiyim" dedi.

"Nadir bir şey gördüğümde bunu kesinlikle anlarım, daha önce hiç bu kadar büyük bir köpekbalığı yarası görmemiştim."

Fotoğrafı yorumlayanlar ısırığa hayran kaldı ve kendi teorilerini sundu. Bu teoriler köpekbalığının bir Orca'yla savaştığı fikrinden, milyonlarca yıl önce yaşamış eski bir dev köpekbalığı türü olan Megalodon'la sorun yaşadığına dair şakalara kadar uzanıyordu.

Najafov da ısırığı merak ediyordu ve bu yüzden görüntüyü yayımlamadan önce yara iziyle ilgili görüşlerini almak için uzmanlara danıştı.

Kâr amacı gütmeyen deniz kurumu Saving the Blue'nun (Maviyi Kurtarmak) başkanı Dr. Tristan Guttridge, Najafov'a ısırığın çiftleşme faaliyeti sonucu olduğuna inanmadığını söyledi.

Uzman, köpekbalığının büyük olasılıkla başka bir köpekbalığının saldırısına uğradığına inanıyordu.

Najafov'un bir diğer köpekbalığı uzmanı arkadaşı ve Deniz Koruma Bilimleri Enstitüsü başkanı Michael Domeier da Guttridge'in vardığı sonuca katılıyordu.

Hayvanın başka bir köpekbalığının saldırısına uğradığını söyleyen Domeier "bunun rekabetçi saldırganlık olduğundan" emindi.

Hem köpekbalıkları hem de bu büyük ısırık, birçok kişinin bu hayvanlara ve genel olarak okyanusa dair korkusunu besleyebilir. Ancak Najafov hayvanların arasında dalmaktan korkmadığını belirtti.

Fotoğrafçı, "Köpekbalıklarını seviyorum ve dalış yaparken onlardan kesinlikle zevk alıyorum" dedi.

"Köpekbalıkları canavar değil!"

Bir çevreci ve araştırmacı olarak Najafov, çalışmalarının köpekbalıklarına dair yanlış anlamaların yıkılmasına katkı sağlayacağını umuyor.

Fotoğrafçı, "Okyanuslar yaklaşık 500 farklı köpekbalığı türüne ev sahipliği yapıyor ancak içlerinden yaklaşık bir düzinesinin insanlar için potansiyel açıdan tehlikeli olduğu biliniyor" diyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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06/01/2022 18:44