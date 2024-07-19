Büyük bir rant partizanlık ve yandaş düzeni kuruldu
19/07/2024
Hüseyin Ekmekci
BÜYÜK BİR RANT PARTİZANLIK VE YANDAŞ DÜZENİ KURULDU… İKTİDAR BU HAFTA 20 TEMMUZ ETKİSİ İLE ORTADA YOK… AMA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAREKETLİ GEÇECEK
UBP’DE GENÇ BİR GRUBUN İLÇE BAŞKANLIKLARI İÇİN HAREKETE GEÇMESİ DOĞRU OKUNMASI GEREKEN BİR ADIMDIR. BU SALT ÜSTEL’E KARŞI BİR HAREKET DEĞİLDİR… UBP İÇERİSİNDE YAŞANANLARA BİR İSYAN BAYRAĞIDIR
Bunca bilgi, bunca belge, bunca isyan ve tepkiye rağmen, son yaşananlar konusunda UBP içerisindeki sessizlik hayra alamet değildir. 20 Temmuz nedeniyle, şimdi milliyetçilik nutukları öne çıkmaktadır. 20 Temmuz sonrası UBP içi çok şeye gebedir
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya adeta çıkarma yapacak olması, UBP’de kurultaya yönelik adımların 20 Temmuz tarihi sonrasına bırakılmasına neden oldu. Kurultaya bir müdahale beklentisi yok. Aday sayısında bir artış mümkün
Üstel hükümeti, tarihte hiçbir hükümetin yaşamadığı kadar yolsuzluk dosyası ile karşı karşıyadır. Üstel her ne kadar otoriter ve istediğini yapan- yaptıran bir başbakan olarak görülse de, uygulamalar partizanca, yalan ve talana dayalıdır.
Hiçbir dönemde bu kadar ihale oyunu, bakanlıklarda iş takibi, devletin doğal yollarla verdiği vatandaşlık, T izni, silah izni gibi bir çok konuda “rüşvet” öne çıkmamıştı. Aynı zamanda adamcılık ve yandaş istihdamları da inanılmaz derecede aldı başını yürüdü
Ak Parti iktidarı ile ilişkilerini en üst düzeyde tutmak, Ünal Üstel’i yeniden Başbakan yapmaya yeterli olmayabilir. UBP içerisinde bir dip dalga bardır, ve bu dalga son derece gözle görülür bir noktadadır. Kazanmak için Ak Parti müdahalesi beklemek, bunları görmemek en büyük yanılgı olabilir
Haber Kıbrıs dün kapsamlı bir haberle, ilçe başkanlıklarına yeni adaylar olduğunu duyurdu. Lefke ilçesi hariç, yaşanacak tüm seçimler işte bu tepkinin ürünüdür. İlçe başkanlıklarının partizanlık ve iş takibi yuvasına dönmesine isyan eden çok sayıda isim vardır
Ünal Üstel bu adaylıkları şahsi olarak algılasa da, tepki bunun çok daha üzerindedir. Üstel’in yerinde olsam, kimin seçileceği ile hiç ilgilenmem, aday olanlara karışmam, kurultay öncesi tabloyu ilçe başkanlık seçimlerinden okumaya çalışırdım
Ben gördüğümü söyleyim. İlçe başkanlarından rahatsızlığın bir nedeni var. Bu nedenle, UBP içerisinde orta yaş bir grup, herhangi bir başkan adayına bakmaksızın ilçelerde başkanlıklara talip oldular. Lefke hariç, beş ilçedeki ismi geçen adaylar bu tepki sürecinin eserdir
Tablo ortadadır. Her tarafta talan devam ediyor. İhaleler kurultay hesapları ile dağıtılmaya çalışılıyor. Sayaç ihalesi, Güzelyurt Hastane ihalesi, bitmeyen Güngör çöplük ihalesi, ihalesi tamamlanan ama ilerlemesi mümkün olmayan işler hep bu talan düzeninin eseridir
Bakanlıklar içerisindeki kokuşmuşluk da cabası. Her noktada iş takibi, her alanda partizanlık, yandaş kayırma… Yabancı sermaye gruplarının yaptığı ve yapmayı düşündüğü yatırımların takip ve engelleri ortadan kaldırma görevi üstlenenler, bunun için makamlarını ve yasa yapma yetkisini kullanalar var
Gün gelecek, bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Burada bedel ödemeleri için, yargının kendi içerisindeki tartışmaları bir an önce bitirerek, görevini eksiksiz yapması benim en büyük beklentimdir. Yargıdan başka bu talan düzenini çökertecek bir sistem yoktur….
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