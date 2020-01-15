'Büyük Bölünme'nin gizemi çözüldü

"Büyük bölünme" gezegenimiz Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemimizdeki ayrımı niteleyen bir kavram.



Güneş Sistemi'nde Bir tarafında Dünya ve Mars gibi karasal gezegenler, diğer tarafında Jüpiter ve Satürn gibi gaz devleri var.



Güneş'e yakın tarafındaki gezegen ve asteroidlerde nispeten daha az organik molekül bulunurken, diğer tarafta neredeyse her şey karbon bakımından zengin malzemelerden meydana geliyor.



Bilim insanları bu ayrımın nasıl meydana geldiği konusunda uzun süredir araştırmalar yapıyordu.



Nature Astronomy'de yayınlanan makaleye göre, gezegenler arasındaki farklılıklar, onlar daha oluşmadan başladı.



Söz konusu araştırmaya göre, bugün çevremizde gördüğümüz her şey genç Güneş'in etrafındaki bir disk olarak ortaya çıktı. Bilim insanları bu tür diskleri, uzaktaki diğer genç yıldızların etrafında gözlemledi.



Milyonlarca yıl önce kendi Güneş Sistemimizde de böyle bir disk varsa, büyük bölünmeyi o yaratmış olabilir. Makalenin yazarlarından Stephen Mojzsis bu tezi şu ifadeler ile özetliyor:



"Bu fark için en olası açıklama, onun söz konusu gaz ve toz diskinin kendi öz yapısından doğduğu"

15/01/2020 11:20