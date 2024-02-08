Büyük Britanya GP için yeni anlaşma yapıldı

Büyük Britanya Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2034'e kadar yer almaya devam edecek.

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08/02/2024

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Büyük Britanya GP için yeni anlaşma yapıldı

Büyük Britanya Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2034'e kadar yer almaya devam edecek.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiliz Yarış Sürücüleri Kulübü ile yapılan 10 yıllık yeni anlaşmayla Büyük Britanya Grand Prix'sinin 2034'e kadar takvimde kalacağı belirtildi.

F1'de 2024 sezonunun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'si, 5-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistteki ilk F1 yarışı, 1950 yılında düzenlenmişti.

08/02/2024 20:48
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