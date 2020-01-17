Büyük Buluşma Yarın Gerçekleşecek

1975 yılında düzenlenen ve Trabzonspor’un şampiyonluğu ile sonuçlanan Kıbrıs Barış Kupası’nda yer alan Kıbrıs Türk Karması, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun daveti üzerine Trabzon’a gitti.

Organizasyonunda Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin de bulunduğu organizasyon bugün Adana üzerinden Trabzon’a vardı.

Kafile Trabzon'da Konsolos Zalihe Erden tarafından karşılandı.

Trabzonspor Kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na gönderdiği davet yazısı ile efsane kadro, kupanın 45’inci yılında Trabzon’da ağırlanıyor.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun kafile başkanlığını yaptığı efsane futbolcular, Trabzon’da o dönem forma giyen futbolcularla bir araya gelecek eski günler yad edilecek.

Kafilede o dönemin Kıbrıs Türk Karması’nda yer alan futbolcularla konuşan Hüseyin Ekmekçi, futbolcuların organizasyondan çok mutlu olduklarını ifade ederek yarın yapılacak buluşmayı iple çekdiklerini söyledi.

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan organizasyonla, yarın, Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Trabzonspor’un kupayı kazanan efsane kadrosundan futbolcularla Kıbrıs Türk karması ortak bir yemek yiyecek, ardından da hep birlikte Trabzonspor Müzesi’ne gidilerek Kıbrıs Barış Kupası yerinde ziyaret edilecek.

Kafile, yine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun özel olarak hazırlattığı locada, Türkiye Süper Ligi’nin ikinci yarısının ilk hafta maçı olan Trabzonspor- Kasımpaşa maçını da izleyecek.

17/01/2020 16:09