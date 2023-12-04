Büyük Erkekler Ligi başladı

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi Cumartesi günün oynanan maçlar sonrasında resmen başladı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu iki haftalık aranın ardından etkinliklerine yeniden başladı. Federasyon, çift devreli oynanacak olan Büyük Erkekler Ligi’ni 2 Aralık Cumartesi günü başlattı. Sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayan maçlar sonrasında ilk haftanın galipleri Lefke Avrupa Üniversitesi ve Arucad Anka Spor Derneği oldu.

Lefke Avrupa Üniversitesi rakibi Miracle Karşıyaka’yı 4-1, Arucad Anka ise rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni 4-0 yendi.