Büyük Erkekler Ligi başladı

ads ads ads ads
04/12/2023

ads
Büyük Erkekler Ligi başladı


Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi Cumartesi günün oynanan maçlar sonrasında resmen başladı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu iki haftalık aranın ardından etkinliklerine yeniden başladı. Federasyon, çift devreli oynanacak olan Büyük Erkekler Ligi’ni 2 Aralık Cumartesi günü başlattı. Sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayan maçlar sonrasında ilk haftanın galipleri Lefke Avrupa Üniversitesi ve Arucad Anka Spor Derneği oldu.

Lefke Avrupa Üniversitesi rakibi Miracle Karşıyaka’yı 4-1, Arucad Anka ise rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni 4-0 yendi.

04/12/2023 14:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.