Büyük Gurur! Buse Savaşkan, Paris Olimpiyatları'nda Finalde

Türkiye’yi yüksek atlama dalında Paris Olimpiyatları’nda temsil eden Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.

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02/08/2024

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Büyük Gurur! Buse Savaşkan, Paris Olimpiyatları'nda Finalde

Türkiye’yi yüksek atlama dalında Paris Olimpiyatları’nda temsil eden Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, ilk olimpiyat deneyiminde etkileyici bir performans sergiledi. Savaşkan, ilk iki atlayışında 1.83 metreyi ve 1.88 metreyi başarıyla geçtikten sonra, 1.92 metreyi de ikinci denemesinde aştı. Bu başarısıyla Buse Savaşkan, ilk 12'ye girerek Paris Olimpiyatları’nda finale yükselme hakkı kazandı. Olimpiyatların final mücadelesi ise 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55’te gerçekleşecek.

02/08/2024 12:54
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TAGS: Buse Savaşkan, Paris Olimpiyatları’
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