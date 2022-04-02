Büyük Han Kahve Kulübü BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ı ağırladı

Kıbrıslı Rum ve Türklerden oluşan ve 2004 yılından beri her cumartesi Lefkoşa Büyük Han’da buluşan “Büyük Han Kahve Kulübü” üyeleri bu kez Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ı ağırladı.

Büyük Han’da gerçekleşen organizasyonda kulübün kuruculardan olan Gazeteci yazar Süleyman Ergüçlü Colin Stewart’a anlamlı bir hediye verdi.

Stewart’a bir “mala” (inşaatlarda kullanılan bir el aleti) hediye eden Ergüçlü, Colin Stewart’ın bununla Kıbrıs’ta barış inşa etmesini veya en azından denemesini istedi.

Colin Stewart’a ayrıca bir de Kıbrıs’ın sembollerinden eşek figürü hediye edildi.

Büyük Han Kahve Kulübü üyeleri ile tanışan ve onlarla sohbet eden Stewart organizasyona katılmaktan memnun olduğunu söyledi.

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02/04/2022 13:45