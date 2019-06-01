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Büyük Han’da LBO Çocuk Korosu Coşkusu

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu,  1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla bugün Büyük Han’da konser verdi.

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01/06/2019

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Büyük Han’da LBO Çocuk Korosu Coşkusu

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu,  1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla bugün Büyük Han’da konser verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Hare Yakula ile Müge Görgül’ün şefliğini üstlendiği,  piyanoda ise Ercüment Şeker’in yer aldığı konserde çocuklar, birbirinden özel ve güzel şarkılar seslendirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’da konseri izledi ve konser sonunda çocukları teker teker tebrik edip sohbet etti.

Dünya Çocuk Günü'ne özel olarak düzenlenen konserde; Afrika, Meksika, Birleşik Krallık, Kıbrıs ve Türkiye’den şarkılar seslendirildi.

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TAGS: Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu, haber, kıbrıs
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