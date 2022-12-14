Büyük Han’ın simgelerinden Ahmet Kanan

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14/12/2022

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Büyük Han’ın simgelerinden Ahmet Kanan

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

   Lefkoşa’daki Büyük Han’ın simgelerinden Ahmet Kanan, nam-ı diğer ‘Vadilili Ahmet Usta'nın tarihi sulu muhallebisi, sütlaç ve sütlü muhallebisi, kahvesi ve limonatası ile hoş sohbeti hâlâ unutulmadı…

   Güney’den Kuzey’e geçişlerin serbest kalmasının ardından Büyük Han’da sırf Ahmet Usta’nın kahvesini içmek için gelen sayısız Kıbrıslı Rum’u artık başkaları ağırlayacak.

   Ahmet Usta'nın kahvesini tadanlar arasında Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan pek çok siyasetçinin yanı sıra yabancı üst düzey kişiler de vardı.

   Ahmet Kanan, Vadilili “Deveciler” ailesinden Yusuf Ağa ve Arçozlu Fatma Hanım’ın 7 evladından biri olarak 1934 yılında dünyaya geldi. Kanan 11 yaşında Kıbrıslı Rum ayakkabı ustasının yanında mesleği öğrendi.

   1952 yılında Lefkoşa'ya giden Kanan, çırak olarak çalışmaya başladı ve kalfa oldu.

   9 Haziran 1956’da teyzesinin kızı Vacide Hanım ile evlenen Kanan, 1958’de göçmen olarak Lefkoşa’ya Ayluga Mahallesi’ne yerleşti. Ahmet Kanan Lefkoşa’daki ilk kunduracı dükkânını evinde açtı ve Kıbrıs'ta ayakkabı yapan ilk Türk kunduracılarından biriydi.

   1952 yılından başlayarak 49 sene ayakkabı üretimi ve satışı yapan Kanan, ayakkabıların yurtdışından getirilmesi ve ayakkabı mağazalarının çoğalmasıyla dükkânı kapatmak zorunda kaldı. Kanan, 1992 yılında büfe ve kahvehane açarak uzun yıllar çalıştırdı...

   Ahmet Kanan, 21 Ekim 2015’te 81 yaşında hayatını kaybetti.

 

14/12/2022 17:51
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TAGS: Büyük Han’ın simgelerinden Ahmet Kanan
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