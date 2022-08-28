Büyük ikramiye 22749 numaralı bilete isabet ederek devretti

ads ads ads ads
28/08/2022

ads
ads
Büyük ikramiye 22749 numaralı bilete isabet ederek devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 22749 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül  2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 29 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

28/08/2022 21:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.