Devlet Piyangolarnın yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 5 Milyon TL. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler, şansını denemek için bayi önlerine akın etti.

Kimi 1-2 tane aldı, kimi seri bilet alarak şansını arttırdı. Biletini kendi çeken de vardı, çocuğunun şansını deneyen de.

Zengin olup hayallerini gerçekleştirmek isteyenler, Devlet Piyangosu yılbaşı özel çekilişi için gün sayıyor. 5 milyon liralık büyük ikramiye bayi önlerine akın etti.

Yeni yılın talihlisi kim olur bilinmez ama rekor ikramiyeye sahip olmak isteyenlerin gözü çekilişin yapılacağı günde.