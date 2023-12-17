Büyük ikramiye 5 milyon TL!

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17/12/2023

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Büyük ikramiye 5 milyon TL!


Devlet Piyangolarnın yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 5 Milyon TL. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler, şansını denemek için bayi önlerine akın etti.

Kimi 1-2 tane aldı, kimi seri bilet alarak şansını arttırdı. Biletini kendi çeken de vardı, çocuğunun şansını deneyen de.

Zengin olup hayallerini gerçekleştirmek isteyenler, Devlet Piyangosu yılbaşı özel çekilişi için gün sayıyor. 5 milyon liralık büyük ikramiye bayi önlerine akın etti. 

Yeni yılın talihlisi kim olur bilinmez ama rekor ikramiyeye sahip olmak isteyenlerin gözü çekilişin yapılacağı günde.

17/12/2023 17:39
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