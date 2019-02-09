Büyük ikramiye devretti

8 Şubat 2019 çekilişinde 300.000TL'lik büyük ikramiye, 11461 numaralı satılmayan bilete isabet ederek devretti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Şubat 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 300.000TL'lik büyük ikramiye satılmayan bilete isabet ederek devretti.



Gerçekleştirilen çekilişte çıkmayan bilete isabet ederek devreden ikramiye 18 Şubat’taki çekilişte 600.000 TL oldu. 18 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan çekilişlerin bilet fiyatı 20TL olarak yarından (9 Şubat 2019) itibaren satışa sunulacak.

Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.