Büyük ikramiye Lefkoşa’da

15 Eylül 2025 Çekilişinde 4 milyon TL’lik büyük ikramiye, ‘73181’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Eylül 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 4 Milyon TL’lik büyük ikramiye “73181” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerimizden Murat Yayman tarafından satılan bilete çıktı.

Sıradaki çekiliş 30 Eylül’de

30 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Gerçekleştirilecek olan çekilişin bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi, Biletler bugünden itibaren satışa sunuluyor.