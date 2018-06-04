Büyük ikramiye sahibine kavuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun 28 Mayıs 2018 tarihli çekilişinde “14816” numaralı bilete isabet eden 400.000 TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.

Piyangolar Birimi Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan bilete isabet eden ikramiye, KKTC Piyangolar Birimi sorumlusu Biray Deliceırmak tarafından talihli Habeş Aktaş’a teslim edildi.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.