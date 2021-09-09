Büyük İkramiye Talihlisine Teslim Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül çekilişinin talihlisi ikramiyesi aldı. Devlet Piyangosu’nun 8 Eylül tarihli çekilişinde ‘43025’ numaralı bilete isabet eden 1 Milyon 50 Bin TL’lik büyük ikramiye bugun daireden teslim alındı.

İkramiye, Gazimağusa da ikamet eden vatandaşımız Halil Cambazoğluları tarafından teslim alındı.İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

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09/09/2021 11:24