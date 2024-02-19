Büyük ikramiye vurdu sandı: Şirkete dava açtı

ABD'nin başkenti Washington DC'de yaşayan John Cheeks, "Powerball" isimli şans oyununda oynadığı sayılara 340 milyon dolar piyango isabet ettiğini gördü. Fakat lotoyu düzenleyen kuruluş, şirketin kazanan rakamları "kazara" bu şekilde gösterdiğini savundu. Cheeks, bunun üzerine konuyu yargıya taşımaya karar verdi.

"BU BİLET İYİ DEĞİL, ÇÖPE AT GİTSİN"

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, John Cheeks, Powerball loto biletini 6 Ocak 2023 tarihinde satın almıştı. Cheeks, ertesi gün kazanan sayıların çekildiğini görmese de bundan iki gün sonra kazanan sayıların lotonun internet sitesinde yayınlandığını gördü. Kendi biletindeki sayılar aile üyelerinin doğum günleri ile kendisi için önem arz eden günlerin bir kombinasyonundan oluşuyordu. NBC Washington'a konuşan Cheeks, "Biraz heyecanlandım ama bağırmadım ya da çığlık atmadım. Sadece kibarca bir arkadaşımı aradım. Onun önerdiği üzere bir fotoğraf çekildim. Hepsi buydu; sonra yatıp uyudum" dedi.

Cheeks, kazandığını düşündüğü piyangoyu teslim almak için loto ve oyun ofisine (OLG) gittiğinde, buradaki yetkililer, Cheeks'in lotoyu kazandığı 'iddiasını' reddetti. Cheeks'e iletilen mektupta, "Başvurucunun ödül talebi reddedildi...çünkü bilet, OLG yönetmeliğince gerekli görüldüğü şekilde OLG'nin oyun sistemi tarafından kazanan olarak tanınmadı" denildi. Cheeks, bir çalışanın kendisine "Bu bilet iyi değil, çöpe at gitsin" dediğini de iddia etti.

"TEST AMAÇLI SAYILAR YANLIŞLIKLA PAYLAŞILDI"

Cheeks, bunun üzerine çalışana ciddi bir şekilde bakarak, "Çöpe mi?" diye sorduğunu, çalışanın da kendisine, "Evet, at gitsin. Sana ödeme yapılmayacak. Orada bir çöp kutusu var" dediğini anlattı. Cheeks ise biletini çöpe atmadı ve bir avukata giderek Powerball'u, Çok Eyaletli Loto Kurumu ve yüklenici şirket Taoti Enterprises'ı dava etti.

Taoti Proje Müdürü Brittany Bailey ise mahkemeye verdiği ifadede, şirketin kalite-kontrol ekibinin 6 Ocak 2023 tarihinde Powerball internet sitesinde zaman dilimlerini değiştirmeye yönelik bir test yaptığını ve ekibin o gün yerel saatle 12.09'da "test amacıyla" oluşturulan Powerball sayılarını yanlışlıkla kamuoyuna açık sitede yayınladığını savundu. Bailey, söz konusu "test sayılarının" 7 Ocak 2023'te yapılan Powerball çekilişinde çekilmediğine dikkat çekti. Buna göre, yanlış loto rakamları 8 Ocak'ta yanlışlıkla gerçekten kazanan rakamların yanında listelenmiş, hata fark edilince bir gün sonra siteden kaldırılmıştı.

"BENZER BİR DURUM IOWA'DA DA YAŞANMIŞTI"

John Cheeks'in avukatı Richard Evans ise NBC Washington'a yaptığı açıklamada, söz konusu "hata" iddiasını destekleyen bir kanıt göremediğini anlattı. Daha önce benzer bir durumun kasım ayında Iowa eyaletinde de yaşandığını söyleyen Evans, Iowa Loto'nun yanlış Powerball rakamlarını yayınladığını ve sonrasında 'insan hatasını' gerekçe gösterdiğini kaydetti. Fakat bu vakada, meblağı 4 dolardan 200 dolara kadar değişen ikramiye kazandığını düşünen kişilere bu paranın kendilerinde kalabileceği söylemişti.