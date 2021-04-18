Büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

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18/04/2021

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Büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 17465 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet, Lefkoşa  bayilerimizden Hasan Sağol tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 19 Nisan 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

18/04/2021 21:38
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TAGS: devlet piyangosu, piyango sonuçları
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