Büyük ödülü kazandı, kaybettiğini sanıp kumarhaneyi terk etti!

Dünyanın en büyük kumar merkezi kabul edilen ABD'nin Las Vegas kentindeki bir kumarhane, on binlerce dolar kazanan ancak makinedeki arıza sebebiyle ödülden habersiz bir şekilde çekip giden müşterisini günler süren araştırmayla buldu.

Robert Taylor, 8 Ocak'ta oynadığı kumar makinesinde büyük ödülü kazandı. Ancak Arizonalı adam arıza yüzünden 229 bin 368 dolarlık kazancını bırakıp Treasure Island Hotel & Casino'dan ayrıldı.

Kumarhane olayın fark edilmesiyle kazananı bulmaya çalışsa da Taylor çoktan Arizona'ya doğru yola koyulmuştu.

Bunun ardından devreye, Las Vegas'ın bağlı olduğu Nevada eyaletinde kumarhaneleri denetleyen Nevada Kumar Kontrolü Kurulu (Nevada Gaming Control Board-NGCB) girdi.

NGCB yetkilileri yaklaşık üç hafta boyunca güvenlik kameraları görüntülerini inceleyip görgü tanıklarıyla görüştü.

En nihayetinde kimliği tespit edilen Taylor'a 28 Ocak'ta haber verilerek ödülü gelip alması istendi. 4 Şubat'ta yapılan açıklamada şanslı adamın kısa süre içerisinde ödülü alacağı belirtildi.

NGCB yetkilisi James Taylor, büyük ödülü kazanan kişinin tespit edilmesinde görev yapan herkese teşekkür etti:

NGCB, kumar endüstrisinin sıkı şekilde düzenlenmesi, kumar oynayanların korunması ve endüstrinin Nevada'ya faydalı olmasını sağlamakla yükümlü.

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08/02/2022 18:11