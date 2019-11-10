Büyük Önder Atatürk Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreniyle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir’deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı.

Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

10/11/2019 13:03