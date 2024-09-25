Büyük panik yaşandı: Uyarıyı görmediler, deprem notunu gerçek sandılar
Avustralya'da Meteoroloji Dairesinin hava durumu uygulaması üzerinden kullanıcılara test amaçlı gönderdiği "8,2 büyüklüğünde deprem ve tsunami uyarısı", "test amaçlıdır" notunu fark etmeyenlerde kısa süreli paniğe neden oldu.
25/09/2024
Yerel The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinin (BOM) hava durumu uygulamasını kullananlar, uygulamada yayımlanan uyarıları ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Ekran görüntülerinde, Yeni Zelanda açıklarında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki deprem ve hemen ardından yapılan tsunami uyarısı yer aldı. Kullanıcılar, uyarıların, test amaçlı yapıldığına dair herhangi bir ibarenin ilk bakışta gözlerine çarpmadığını ve bunun da yanlış anlaşılmalara yol açtığını savundu.
Uyarılar, bazı vatandaşların paniğe kapılmasına neden olurken, kullanıcılardan bazıları, kısa süre sonra "tsunami uyarısı iptal edildi" mesajı aldıklarını belirtti.
UYARILAR, YENİ BİR YAZILIMLA İLGİLİ YAPILAN TESTİN PARÇASIYDI
BOM'dan yapılan açıklamada, uyarıların, test aşamasındaki tsunami erken uyarı sistemi yazılımına geçişin parçası olduğu kaydedildi.
Avustralya'ya yönelik herhangi bir tsunami tehlikesinin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Meteoroloji Dairesi, testin neden olabileceği karışıklığı kabul ediyor ve özür diliyor. Testler, gerçek tsunami tehditlerine karşı hazırlık yapılmasına yardımcı olmak açısından önemli." ifadesi kullanıldı.25/09/2024 16:36