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Büyük patlama!

Arapköy'ün alt tarafında bulunan askeri birliğin mühimmat deposunda yangın çıktı.

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12/09/2019

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Büyük patlama!

Büyük patlama!... İtfaiye ekipleri olay yerinde... 

Arapköy'ün alt tarafında bulunan askeri birliğin mühimmat deposunda yangın çıktı. Mühimmat deposunda çıkan yangın nedeniyle patlamalar meydana geldi. Bölgedeki otel ve köyler boşaltıldı. İtfaiye, sivil savunma ve askerler bölgede geniş güvenlik önemlemleri aldı. Yüksek alevler uzaktan gözle görülebiliyor. Polis vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıyor. Olayda yaralılar olduğu bildirildi.

 

 


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TAGS: Patlama, askeri mühimmat deposu, yangın, Girne, Arapköy
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