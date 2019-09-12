Büyük patlama!... İtfaiye ekipleri olay yerinde...

Arapköy'ün alt tarafında bulunan askeri birliğin mühimmat deposunda yangın çıktı. Mühimmat deposunda çıkan yangın nedeniyle patlamalar meydana geldi. Bölgedeki otel ve köyler boşaltıldı. İtfaiye, sivil savunma ve askerler bölgede geniş güvenlik önemlemleri aldı. Yüksek alevler uzaktan gözle görülebiliyor. Polis vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıyor. Olayda yaralılar olduğu bildirildi.