Büyük tehlike kapıda: Yemek Çölü nedir?

Yerel marketinize ne kadar yakın yaşıyorsunuz? Çoğumuz bilmiyoruz. Eve yakın olduğu sürece sorun yok. Ancak yerel bir bakkalınız yoksa ya da bir bakkalınız varsa ancak ulaşım olmadan ulaşamayacağınız kadar uzaktaysanız, yiyeceklerinizi nasıl satın alacağınızı bulmak büyük bir sorun haline gelir.

USDA ve Gıda Araştırma ve Eylem Merkezi'nin araştırmasına göre; Son on yılda Amerikalılar evleri ile en yakın marketleri arasında ortalama 6 mil (9 kilometre) yol kat etti. Kırsal Amerikalılar için, özellikle de Güney'de olanlar için yolculuk çok daha uzun olabilir; örneğin, Aşağı Mississippi Deltası'nın yemek alanında, muhtemelen 190,5 mil karelik (493 metrekare) bir alana hizmet veren bir süpermarket bulacaksınız. kilometre) alan. Orada, sakinler evden mağazaya 30 mil (48 kilometre) veya daha fazla araba sürmeyi bekleyebilirler. Bu olguya yiyecek çölü denir .

Terimin tarihi, Birleşik Krallık'taki kentsel süpermarketlerin nasıl banliyölere doğru çekildiğini tanımlamak için kullanıldığı en az on yıl öncesine dayanıyor. Ancak gıda seçeneklerindeki dengesizlik dünyanın tek bir bölgesiyle sınırlı olmadığı için bu ifade artık Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya ve Avustralya dahil olmak üzere dünya genelindeki durumu tanımlamak için kullanılıyor.

Bir yiyecek çölünün tanımlanması mutlak bir bilim değildir; konum, ırk, sosyoekonomi ve ulaşıma erişim gibi faktörlerin tümü denklemin bir parçasıdır. Yiyecek çölleri, ana marketlerin az olduğu veya bulunmadığı geniş coğrafi alanlardır. Gıda çölünde yaşayan herkes fakir olmasa da, ağırlıklı olarak düşük gelirli bölgelerde bulunurlar. Kentsel, banliyö veya kırsal topluluklarda olabilirler. Ancak tanımın bulanıklaştığı yer ayrıntılardadır. Örneğin, sağlıklı gıda alışverişi yapmak için ne kadar uzağa seyahat etmek çok uzaktır? Bunun cevabı her toplumun yapısına bağlıdır: İnsanların toplu taşımaya erişimi var mı? Arabalara mı güveniyorlar? Yürümek zorundalar mı? On mil çok uzak olabilir, ya da sadece bir mil; bu mahalleye özgüdür.

Yemek çölleri, içinde yaşayan insanlar için yalnızca rahatsızlık kaynağı değildir; bunlar gıda güvensizliğinin bir örneğidir ve halk sağlığını olumsuz etkiler. Bu sorunlara ve yeterince hizmet alamayan topluluklara taze gıda ulaştırmanın önerilen yollarına daha derinlemesine bakalım.

Yiyecek çölleri sıklıkla gıda güvensizliğiyle el ele gider. Gıda güvensizliği, insanların yiyeceklerinin nereden geleceğinden emin olmaması anlamına geliyor. Buna ek olarak, besleyici gıdalara çok az erişimleri var veya hiç yok; dengesiz beslenmeleri ve öğün atlamaları muhtemeldir. En düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde neredeyse 1 milyar gıda güvensizliği var. 2006 yılında, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 35,5 milyon insan gıda güvencesi olmayan evlerde yaşıyordu; özellikle yoksulluk sınırının altında yaşayan insanlar, Hispanikler, Afrikalı-Amerikalılar, çocuklu aileler ve bekar kadınların reisi olduğu aileler risk altındadır.

Nasıl bu hale geldi? Ekonomi. Elli yıl önce, kentsel mahallelerde ve küçük kasabalarda küçük mahalle anne-baba pazarları yaygındı. Ancak bugün, bu tür pazarlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bakkal manzarasının yalnızca yüzde 17'sini oluşturuyor. Mağaza sahipleri, kendi mali hedeflerine ulaşırken kâr elde etmek ve en çok insana hizmet verebilecekleri yere gitmek isterler.

Ancak mağaza sahipleri resmin yalnızca bir parçası; mağaza büyüklüğü de bunda rol oynuyor. İnsanlar pazarlıktan hoşlanırlar ve pazarlık odaklı süper mağazalardan kaçmak zor görünse de kırsal topluluklar için genellikle çok büyüktürler, ancak yine de kolayca sığmazlar sıkışık kentsel mahallelerde. Birçok bakkal ve süpermarket banliyölerde kümeleniyor. ABD Tarım Bakanlığı, yiyecek çöllerinde satılan yiyeceklerin banliyö pazarlarında satılan yiyeceklerden ortalama yüzde 10 daha pahalı olduğunu tahmin ediyor; bu, gıda güvensizliğinden etkilenen düşük gelirli topluluklardaki insanların yiyecekleri için daha fazla para ödeyebileceği anlamına geliyor.

Uygun fiyatlı yiyecek çeşitliliği sunan ana marketler eksik veya uzakta olsa da, yiyecek çöllerindeki pek çok topluluğun aslında yiyeceğe erişimi var. Sadece büfede, fast-food restoranlarından, küçük köşe marketlerinden ve içki mağazalarından, yan yiyecekler olarak bilinen, sağlıksız işlenmiş yiyeceklerden oluşan bir seçki yer alıyor. En yakın fast-food restoranı ile en yakın bakkal arasındaki mesafeyi karşılaştırın; bu, yiyecek dengesi faktörüdür . Bir fast-food restoranı evinize bir bakkaldan çok daha yakın olduğunda işler dengesiz olur. Diyetinize meyve ve sebzeleri dahil etmek istiyorsanız köşedeki benzin istasyonundaki market o kadar da uygun değil. Cipsler lezzetli olabilir ama hiçbir zaman USDA'nın besin piramidinin bir parçası olmadılar .

Saçma yiyeceklerle yaşamak cüzdanınız için kötü olduğu gibi sağlığınız için de kötü. Obezite, besleyici olmayan gıdalarla bağlantılıdır ve yalnızca vücut için değil, sağlık sektörü, işverenler ve hükümet için de bir yüktür. Obezite ve obeziteye bağlı sorunların ABD sağlık sistemine tahmini maliyeti yılda 100 milyar dolardır. Diyetle ilgili sağlık sorunları, yemek çöllerinde ana akım bakkalların hizmet verdiği bölgelere göre orantısız derecede daha yüksektir. Söylendiği gibi, ne yerseniz osunuz ve kalitesiz gıdalar aynı zamanda kronik hastalıklar, kanser, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve hatta erken ölümle de bağlantılıdır. Besleyici gıdalar mevcut olmadığında sağlıklı beslenmek zordur.

Yetersiz hizmet alan bölgelere nasıl yiyecek ulaştırılacağına dair kimsenin cevabı yok ancak savunuculuk grupları bunun üzerinde çalışıyor. Yenilikçi çözümlerden biri, sağlıklı yiyecekleri doğrudan insanlara ulaştıran yeni bir mobil gıda kiler programıdır. Kırsal gıda çöllerinde yaşayanlar , yerel çiftçilerden ürün sipariş ettikleri çevrimiçi topluluk destekli tarımdan (CSA ) yararlanıyor ve her şey başarısız olduğunda, bunu kendiniz yapın: Bahçecilik bazı şehirlerde, evlerde ve ortak kentsel topluluk arazilerinde büyüyor.