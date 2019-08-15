HABER KIBRIS

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Büyükada'da yürek burkan görüntü

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15/08/2019

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Büyükada'da yürek burkan görüntü

Büyükada'da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü. Yere düşen atı sahibi ayağa kaldırmaya çalışırken, atın içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükada'da faytonlara sürülen atlardan biri giderken yere düştü. Yere düşen atı sahibi uzun süre kaldırmaya çalıştı. Ancak at bitkin olduğu için uzun süre ayağa kalkamadı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde at yerde bitkin halde dururken, sahibi onu kaldırmaya çalışıyor.

 

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TAGS: Büyükada’da yürek burkan görüntü, haber, kıbrıs,
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