Büyükannesini zorla soyup iç çamaşırlarından para çaldı
ABD'nin Tennesee eyaletinde bir genç büyükannesinin iç çamaşırlarından para çaldı
11/10/2019
|
|
Geçtiğimiz ağustos ayında Tennessee'nin Memphis şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Jared Otte 63 yaşındaki büyük annesinin evine gitti ve ondan nakit para istedi.
Para vermeyi reddedince Otto yaşlı kadını zorla yatağına götürdü ve elbisesini kaldırıp iç çamaşırlarından 10 dolar çıkardı.
Kadın ifadesinde, saldırı sırasında kolu ve bacağından yara aldığını belirtti.
Salı günü hırsızlıktan tutuklanan Otte Shelby County cezaevine gönderildi. Dün ise 10 bin dolar kefalet ödeyen genç serbest bırakıldı.
Otte 15 Ekim'de tekrar mahkemeye çıkacak.