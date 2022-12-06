Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi

Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan, 155 üreticiye 239 vaka için toplam 473,200 TL tazminat ödendi.

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06/12/2022

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Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ekim ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan, 155 üreticiye 239 vaka için toplam 473,200 TL tazminat ödendi.  

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılmış olup hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekler. 

06/12/2022 13:26
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TAGS: Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları
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