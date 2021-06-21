Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

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21/06/2021

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Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince mayıs ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan 77 üreticiye 136 vaka için toplam 97 bin 920 TL tazminat ödendiğini açıkladı.

Fon Müdürü İpek Kızılduman yaptığı açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceğini belirtti.

 

21/06/2021 19:10
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TAGS: Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
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