Büyükbaş hayvan düşük zarar tazminatları ödendi

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28/12/2020

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Büyükbaş hayvan düşük zarar tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Kasım ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 174 üreticiye 93 bin 960 TL tazminat ödedi. 
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri kaydedildi.

28/12/2020 13:17
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TAGS: Büyükbaş hayvan, ödeme, kktc
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