Büyükbaş Hayvan Düşük Zarar Tazminatları ve Dondan Zarar Gören Patates Tazminatları Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, büyükbaş hayvan düşük zarar tazminatları ve dondan zarar gören patates tazminatlarının ödendiğini açıkladı.

Muhtelif tarihlerde meydana gelen dondan zarar gören 2021 ilkbahar patates ürünü için 2 üreticiye 17 hd. için 29,088.00 TL tazminat, temmuz ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 136 üreticiye ise 163,440.00 TL tazminat ödendi.

Fon Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren hayvan üreticilerinin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen hayvan üreticilerinin de tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği belirtildi.

Açıklamada, patates üreticilerinin de tazminat ödemelerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği kaydedildi.

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25/08/2021 15:03