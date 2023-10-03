Büyükbaş hayvan düşük zararı olan üreticilere tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, büyükbaş hayvan düşük zararı olan üreticilere tazminatların ödendiğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, “Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos 2023 ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 126 üreticiye 597,000.00 TL tazminatın ödendiği” belirtildi.

Açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri belirtildi.