Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı Tazminatlarının Ödenmesine Başlandı

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03/02/2021

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Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı Tazminatlarının Ödenmesine Başlandı

 Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Aralık ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 121 üreticiye toplam 106,920.00 TL’lik tazminatların ödenmesine başlandığını duyurdu.

Fon açıklamasında, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı belirtilerek, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri kaydedildi.

03/02/2021 16:57
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TAGS: Büyükbaş Hayvan, Düşük Zararı, tazminat
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