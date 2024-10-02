Büyükbaş hayvan üreticisine düşük tazminatları ödendi

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02/10/2024

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Büyükbaş hayvan üreticisine düşük tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, büyükbaş hayvan düşük tazminatlarının ödendiğini açıkladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ağustos ayında büyükbaş hayvanlarda düşük zararı meydana gelen 126 üreticiye toplam 1,056,000.00 TL. tazminat ödendi.

Açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri kaydedildi.

02/10/2024 13:46
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TAGS: Büyükbaş hayvan
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