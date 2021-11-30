Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri Belediyeler Birliği’ni Ziyaret Etti

Ülkede temaslarda bulunan Büyükçekmece Belediyesi Meclis üyelerinden oluşan bir heyet, bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Şahin ile beraberindeki 17 belediye meclis üyesi, bu sabah Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından kabul edildi.

Özçınar’a, Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de eşlik etti.

Güneş, heyete Belediyeler Birliği’nin yer aldığı tarihi bina hakkında bilgi verirken, kabulde konuşan Özçınar da heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, KKTC’deki belediyeler ve birliğin çalışmalarını anlattı.

Mahmut Özçınar ayrıca, Türkiye’deki belediyelerle KKTC’deki belediyelerinin ilişkilerinin geliştirilmesi açısından bu gibi ziyaret ve temasların son derece önemli olduğuna da dikkat çekti.

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30/11/2021 14:16