Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tivibuspor'da konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "1 Ocak itibarıyla yarı otomatik ofsayt sistemine geçiyoruz. Bu konuda Türk Telekom'a teşekkür ediyorum. 4 yıllık bir sponsorluk anlaşması yaptık. Çalışmalar başladı. Stadyumdaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi için kablolar çekiliyor. Diğer taraftan 'Hawk Eye' sistemiyle yapılacak değişiklikler konuşuluyor. Dün hocalarımız Hugh Dallas ile konuştuk. VAR hakemlerimize eğitim gerekiyor. Bunun eğitimleri başlayacak. Kasım ayı sonunda bütün hakemlerimiz yarı otomatik ofsayt sistemine hazır olacak. İnşallah ikinci devrenin başından itibaren bütün maçlarımız yarı otomatik ofsayt sistemiyle oynanacak. Gecikmelere sebebiyet veren insan unsurunu azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig takımlarını gençleştirmek için teşvik ve tedbir kararları aldıklarını söyleyen Büyükekşi, "Süper Lig'de genç oyuncu oynatma konusunda tedbirler aldık. Yabancı oyuncular için kulüplerden aldığımız bir ücret vardı. Altyapıdan yetişen gençlere en az süre veren ülke Türkiye. 4 dakika süre vermişiz. Onun için 23 yaş altı yabancı oyuncular için hiçbir ücret almayacağız. Genç oyuncuyu teşvik ediyoruz. Belki daha sonra yaşlı yabancı transferlere yeni tedbir alabiliriz. Bunu kendi aramızda tartışıyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'de play-off iddialarına yanıt

Süper Lig'e play-off sisteminin geleceği iddiaları ile ilgili de konuşan Büyükekşi, "Play-off sistemi ile ilgili bir önyargımız yok. Bugün İtalya Serie A'nın naklen yayın geliri 1 milyar 250 milyon euro. İngiltere Premier Ligi'nin geliri 4 milyar 500 milyon pound. Süper Lig'de bu rakam geçen sene 150 milyon dolardı. Bu yıl 90 milyon dolar civarına düşecek. Bizim hedefimiz marka değerini yükseltmek. Bu play-off ile mi olur, başka türlü mü olur bilmiyorum. Seyirciyi artırmamız lazım. Bunlara tek başımıza karar vermeyeceğiz. Görüşeceğiz, tüm taraflar mutabık kalırsa oturup konuşuruz. Danışmanlık aldığımız Hypercube şirketi de kulüplerimizle görüşecek. 500 milyon dolar yayın gelirini yakalamak için elimizden geleni yapacağız " dedi.

"Süper Kupa maçı için iki ülkeyle görüşüyoruz"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının yeri ve tarihi hakkında da konuşan Büyükekşi, "Süper Kupa'yı, 30 Aralık'ta oynatmak istiyoruz. Görüştüğümüz iki ülke kaldı; Suudi Arabistan ve Abu Dhabi. Bu ikisindenbiri olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynamaya sıcak bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz'un ayrılığı

A Milli Takım'da görevden ayrılan Stefan Kuntz ile ilgili de konuşan Mehmet Büyükekşi, "Avrupa Şampiyonası yolunda 3 maçımız var, kaybedilmiş bir şey yok. Japonya maçının skorunun hiç önemli olmadığını söylemiştim, böyle bir röportaj vermiştim. Bunların hepsine inanıyordum. Japonya maçından sonra ben birlik beraberlikten bahsediyordum, Kuntz şikayet ediyordu. Baktım ki futbolcular ile hoca arasındaki bağlar kopmuş. Bundan sonrası risk olacaktı. Hakan Çalhanoğlu takımımızın kaptanı. Diğer futbolculara hoca ile ilgili herhangi bir şey sorulmadı." dedi.

EURO 2032 adaylığı

İtalya ile ortak olarak başvurulan EURO 2032 adaylığına da değinen TFF Başkanı, "Türkiye daha önce 5 sefer Avrupa Şampiyonası için aday oldu ama bunların hepsi olumsuz olarak sonuçlandı. Bu dönemde hem 2028, hem 2032 için aday olduk. İtalya bize bir teklifte bulundu, '2032'ye beraber müracaat edelim şansımız %100 olsun' dediler. UEFA'ya görüşümüzü ilettik, UEFA da olumlu buldu. Şu anda İtalya ile beraber çalışıyoruz. EURO 2032 için İtalya ile birlikte 9 Ekim'de UEFA'nın merkezinde son sunumları yapacağız. Turnuvayı alırsak 10 Ekim'den sonra 9 yıllık süreç başlıyor. İtalya ile 5'er şehirde oynatacağız. İtalya ile her şey yarı yarıya. Tek olan iki şey var; açılış maçı ve final maçının yeri belli değil. 2026 sonuna kadar 80.000 kişilik stadyum imkanını kim sağlarsa onun olacak." dedi.