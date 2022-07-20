Büyükekşi'den VAR açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak biz 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız ve gerekli durumda incelenmesini sağlayacağız.'' açıklamasını yaptı.

Başkan Büyükekşi, TFF Kurulları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, ''Kurullarımızda bulunan başkan ve üyelerin hepsi çok değerli kariyerlere sahipler. Biz kendilerine güveniyoruz. TFF olarak en büyük arzumuz Türk futbolunda en kısa zamanda karşılıklı güven olgusu yaratmak. TFF, FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde hareket ediyor. VAR odasını teknik direktörlerin, yöneticilerin ve basın mensuplarının ziyaretine açacağız. Maçın olmadığı günlerde randevu ile davet edeceğiz. VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak biz 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız ve gerekli durumda incelenmesini sağlayacağız.'' dedi.

''Yayıncı Kuruluş'tan söz aldık''

Futbolda marka değeri çok düştü. Bizim hedefimiz yapay zeka ile hatayı minimuma indirip, hata olsa bile doğal karşılanacak hale getirmek.Yayıncı Kuruluş'tan 150 ülkeye satış yapma sözü aldık. İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin liglerinin maçları bütün dünyada verilirken bizimki neden verilmesin. Yabancı hakemi, sadece VAR hakemliğinde ihtiyaç olursa getirme kararı aldık. Ek olarak, UEFA'ya üye ülkeler arasında hakem değişimi programı olursa bu olacak.

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20/07/2022 18:36