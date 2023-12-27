Büyükelçi açıkladı; 10 bin ton arpa geliyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Başbakan Üstel’in üreticiye verdiği önemi ve desteği yakından izlediklerini söyledi. Başbakan Ünal Üstel’e övgüler düzen Büyükelçi Fevzioğlu, “Başbakan Ünal Üstel’in, kopmaz bağlar içerisinde, Anavatan Türkiye ile yakın ve mükemmel bir ilişki yürüttüğünü” vurguladı.

Feyzioğlu, “Biz de talepleri, ihtiyaçları her zaman önceliyoruz. Sayın Bakan da sektörden geliyor” dedi

Feyzioğlu, “İstikrar herşeyden önemli. Eğer bir ilerleme sağlanmışsa bu istiktar sayesindedir. Yıllardır tamamlanmayan projeler, devletlerimiz arasında mükemmel ilişki ve Sayın Başbakanla kurduğumuz çok güzel diyalog sayesinde birer birer hayata geçiyor” diye konuştu.

9 bin 834 üreticiye kırsal kalkınma desteği verdiklerini İfade eden Feyzioğlu, sulama alanında da yatırımları desteklediklerini, orta mesaryada 100 bin dönüm arazinin suya kavuşacağını söyledi.

Feyzioğlu, “Başbakan Ünal Üstel’in yönlendirmesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Liderliği, Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz’ın talimatıyla yem ihtiyacının yıllık dörtte birini karşılayacağız. Bir aylık 10 Bln ton arpa ihtiyacı Türkiye’den karşılanacak” dedi